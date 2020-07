Decreto Rilancio: Fontana (Lega), 300 milioni a scuole paritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In commissione Bilancio è "da poco stato approvato un emendamento della Lega al Decreto Rilancio grazie al quale saranno assegnati alle scuole paritarie 300 milioni di euro". Lo afferma il deputato Lorenzo Fontana, vicesegretario federale della Lega, che aggiunge: "Un passo avanti importante nella direzione di un sostegno adeguato al sistema scolastico non statale. La battaglia continua. Nostro obiettivo è vincere un certo pregiudizio ideologico, in seno al governo e alla maggioranza, che fino ad oggi ha negato aiuti adeguati a 12 mila istituti, quasi 160 mila insegnanti e quasi un milione di studenti. La scuola deve essere autenticamente libera e sussidiaria". (Com)