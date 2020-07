Infrastrutture: Tomasi (Aspi), su nodo Genova lavoriamo per dare prima risposta per il 10 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, ospite di "Zapping" su Rai Radio1, ha affermato in merito ai problemi di traffico della zona: "Che la situazione del nodo di Genova sia complessa in questi giorni è un dato di fatto. Il porto di Genova è messo in grande difficoltà, in questo momento. È in corso - ha continuato l'ad di Aspi - un’attività di verifica su tutta l’infrastruttura. In Liguria continueremo con il piano di smontaggio. Lavoriamo - ha spiegato Tomasi - per dare una prima risposta al 10 luglio, la situazione andrà migliorando a fine mese". L'amministratore delegato di Autostrade per l’Italia ha proseguito: "Confidiamo che ci sia ancora il buon senso sia da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che di tutti gli enti per trovare una soluzione. Il dialogo tra le istituzioni è condizione fondamentale in questo momento, per definire standard e metodo di intervento sulla manutenzione in modo - ha concluso ancora Tomasi - da non lasciare al libero arbitrio".(Rin)