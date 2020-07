Decreto rilancio: Bellanova, indennità di 950 euro per pescatori autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garantire la tutela "reddituale dei lavoratori autonomi della pesca, compresi i soci di cooperativa, finora rimasti inspiegabilmente dal beneficio dei bonus previsti dai dl Cura Italia e Rilancio". E' quanto prevede un emendamento al decreto Rilancio. "Con l'emendamento che abbiamo formulato e fatto approvare oggi - spiega il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova - prevediamo, con un impegno di circa 4 milioni, l'erogazione di una indennità da 950 euro per ogni pescatore autonomo, per sostenere la difficile situazione determinata dall'emergenza. Questa platea di lavoratori è stata infatti tra le più colpite dalle conseguenze negative di questi drammatici mesi, causa della sospensione del canale della ristorazione, che ha determinato un vero e proprio tracollo economico del settore".