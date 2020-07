© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro francese Jean Castex ha dichiarato che verrà fatto "di tutto per" formare un nuovo governo prima del 6 luglio. "In questo contesto il presidente della Repubblica (Emmanuel Macron) vuole, come me, procedere velocemente per designare il prima possibile il nuovo governo", ha detto Castex durante un'intervista rilasciata al telegiornale serale dell'emittente "Tf1".(Frp)