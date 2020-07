© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta il via libera in commissione Bilancio alla Camera ad un emendamento della Lega al decreto Rilancio e sottolinea: "Come promesso, grazie all’impegno della Lega arriveranno 150 milioni in più per le scuole paritarie. Orgogliosi di essere opposizione determinata e costruttiva. Dalle parole ai fatti". (Com)