Coronavirus: Zingaretti, fare test sierologici e tamponi in tutte le scuole

- Test sierologici nell'ambiente scolastico e una grande estensione dei vaccini anti influenzali per evitare ricoveri in autunno. Sono due delle cinque priorità indicate dal segretario del Pd Nicola Zingaretti, intervenuto al convegno organizzato dal Partito democratico sul tema "Lombardia: un'altra sanità per vivere sicuri" a Milano. Zingaretti ha ribadito la necessità di "non abbassare la guardia", e ha sottolineato che devono tornare a essere attuali "mascherina, distanziamento sociale e igiene delle mani", poi che occorre "un tracciamento per isolare i focolai, fino a quando non ci sarà il vaccino, perché sarà l'unico strumento per evitare il lockdown" e poi "una terza cosa da fare e pianificare subito, soprattutto per riaprire le scuole, è fare test sierologici e tamponi a livello nazionale in tutti i luoghi". "Non possiamo pensare di riaprire gli istituti scolastici e non sapere chi entra, quindi a insegnanti, a tutto il personale scolastico e agli studenti", ha osservato Zingaretti, sottolineando che "queste sono cose che vanno decise e pianificate ora". L'ultimo punto affrontato dal segretario dem è quello di "una grandissima estensione dei vaccini anti influenzali per evitare ricoveri". (Rem)