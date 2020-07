© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Liberi e uguali Stefano Fassina afferma: "piccola bella notizia dalla commissione Bilancio della Camera. Alla legge di conversione del decreto Rilancio approvato nostro emendamento per immediato rimborso cash dei biglietti dei concerti in caso di cancellazione definitiva. Ringrazio governo e colleghi che l'hanno condiviso". (Com)