Sardegna: sopralluogo assessore Lampis a lago Omodeo

- "Dalle prime analisi, effettuate nei giorni scorsi dall'Arpas di Oristano per valutare lo stato di salute dell'invaso e verificare la presenza di eventuali anomalie, abbiamo riscontrato che si tratta dell'effetto di un fenomeno naturale derivato da un problema di ossigenazione delle acque del lago". Lo ha detto l'assessore regionale della Sardegna della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, che oggi ha effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni del lago Omodeo, accompagnato dai rappresentanti delle amministrazioni comunali di Ghilarza, Sorradile, Bidonì, Busachi, Nughedu Santa Vittoria, Ula Tirso, Soddì, Ardauli, Sedilo, Tadasuni e dai responsabili del servizio territoriale di Arpas e dell'ispettorato provinciale del Corpo forestale. (segue) (Com)