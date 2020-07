Editoria: Mibact, online bando da 30 milioni per sostenere librerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online l'avviso pubblico dal valore di 30 milioni di euro per sostenere le librerie e l'intera filiera dell'editoria così come previsto dal decreto firmato il 4 giugno 2020 dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini. Il provvedimento prevede l'assegnazione di contributi per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli istituti culturali che potranno arricchire i propri cataloghi acquistando il 70 per cento dei nuovi volumi in almeno 3 librerie presenti sul proprio territorio. Le domande potranno essere presentate utilizzando i modelli predisposti e resi disponibili sulla piattaforma della Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore https://www.librari.beniculturali.it/it/contributi/FEIB e dovranno pervenire entro le 24 del 20 luglio 2020. Il ministro Franceschini, al momento della firma del decreto, aveva definito questo strumento "il modo più veloce per sostenere direttamente e indirettamente tutta la filiera del libro in difficoltà, dalle biblioteche alle librerie, agli editori, ai distributori, agli autori".(Com)