Fase 3: Zingaretti, Covid ci ha insegnato a investire su salute e prevenzione

- Investimenti sulla salute e prevenzione: sono questi i due insegnamenti che il Covid ci ha lasciato secondo il segretario del Pd Nicola Zingaretti, intervenuto a Milano al convegno organizzato dal Partito democratico sul tema "Lombardia: un'altra sanità per vivere sicuri". "Il primo insegnamento che ci ha dato il Covid - ha detto Zingaretti - è che la salute non è un costo, ma un investimento". "Investire nella salute – ha sottolineato il segretario dem - non è un costo, ma un investimento, non solo perché gli investimenti in sanità sono investimenti produttivi che producono crescita e Pil, ma perché intervengono nella questione della sicurezza delle persone che è direttamente un fattore di produttività". Il secondo insegnamento del Covid evidenziato da Zingaretti è la necessità della prevenzione, "il monitoraggio del territorio con campagne che individuano il male prima che si manifesti. E presenza sul territorio per essere presenti lì dove si manifesta la patologia ed essere pronti a intervenire". (Rem)