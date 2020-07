Rifiuti: Mennuni (Fd'I), nuova emergenza causata da approssimazione Ama e Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cumuli di spazzatura non raccolta che marcisce per giorni per strada sotto il caldo. Nonostante la mancanza dei turisti la chiusura di gran parte degli uffici, il lavoro a scartamento ridotto di bar e ristoranti, con una evidente minore produzione dei rifiuti, Ama non riesce a tenere sufficientemente pulita la città pur essendo gli impianti di trattamento in piena funzione". Lo dichiara in una nota Lavinia Mennuni consigliere capitolino di Fratelli d'Italia. Mennuni poi prosegue: "La situazione drammatica in particolare a Roma nord, tra la Cassia, Parioli, Balduina, Prati dove i miasmi che si propagano dalle strade invase dai rifiuti appaiono insopportabili. Alla base dei problemi ci sarebbe la difficoltà dei nuovi camion ad agganciare i cassonetti obsoleti, che sono la stragrande maggioranza. Se fosse vero quanto apparso sulla stampa qualcuno ha agito con estrema superficialità causando dei grossi danni alla città e immensi disagi alla cittadinanza. Sindaco e vertici Ama ne risponderanno nelle sedi opportune Davvero una pessima prova per la peggiore amministrazione che Roma abbia mai avuto. Come Fd'I siamo pronti a chiedere un consiglio comunale straordinario sui rifiuti, per capire cosa stia accadendo e per smuovere la Raggi da tanta inefficienza. Il pericolo è che passata l'emergenza Covid a Roma si rischi il colera".(Com)