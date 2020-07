© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEIl presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e gli assessori Stefano Bruno Galli (Autonomia e Cultura), Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e Alessandro Mattinzoli (Sviluppo economico) partecipano con il presidente della Fondazione 'Il Vittoriale degli Italiani' Giordano Bruno Guerri, alla manifestazione 'Un perfettissimo teatro'.Vittoriale degli Italiani, via al Vittoriale 12 - Gardone Riviera/BS (ore 11.30)VARIEL’assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato, membro della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia, sarà presente ai banchetti di Fdi per raccogliere le firme per chiedere le elezioni subito per avere un governo scelto dagli italiani.Mercato di via delle Betulle (ore 10.30)Mercato di viale Papiniano (ore 11.15)Piazza Santa Maria del Suffragio (ore 12.00)Il commissario della Lega a Milano Stefano Bolognini incontra la stampa in uno dei 12 gazebo allestiti per il tesseramento 2020 e per la raccolta firme di tre petizioni riguardanti lo stop della sanatoria per i clandestini, l'abolizione dei vitalizi e la rottamazione delle cartelle di Equitalia.Via Osoppo (ore 12.00)(Rem)