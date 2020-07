Decreto Rilancio: Ciriani (Fd'I), approvato emendamento aumento pensioni invalidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Luca Ciriani afferma: "mentre la maggioranza discute di modificare la legge elettorale per impedire al Centrodestra di vincere le elezioni, Fratelli d'Italia ottiene un'importante vittoria grazie all'approvazione alla Camera della proposta di Giorgia Meloni al dl Rilancio di aumentare gli assegni di invalidità da 285 euro a 516. E' una vittoria di Fratelli d'Italia che per prima si era intestata questa battaglia di civiltà, che conferma la serietà della nostra azione politica, mai pregiudiziale ma sempre propositiva e rivolta alla tutela degli interessi degli italiani e soprattutto di chi è in difficoltà".(Com)