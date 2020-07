Elezioni presidenziali in Bolivia: la strategia di Jeanine Anez per sconfiggere Evo Morales

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, punta ad una coalizione con l'ex presidente Carlos Mesa, in vista delle elezioni presidenziali del 6 settembre. Obiettivo della coalizione quello di sconfiggere il candidato del Movimento al socialismo (Mas), Luis Arce, che i sondaggi danno per vincitore al primo turno. Lo ha lasciato intendere il ministro degli Interni, Arturo Murillo, in dichiarazioni rilasciate al quotidiano "El Deber". Ad una domanda circa le scarse possibilità di sconfiggere il Mas, il partito dell'ex presidente Evo Morales, considerata l'attuale divisione tra Anez, che si presenta a capo della coalizione Juntos, e Mesa, a capo di Comunidad Ciudadana (Cc), Murillo ha risposto che "ci saranno sorprese nei prossimi giorni, vedremo qual'è l'apertura di Mesa, la nostra presidenza elaborerà delle buone proposte". Il direttore della campagna elettorale di Cc ha risposto da parte sua che "è difficile parlare in base a supposizioni" ma che lo stesso Mesa ha dimostrato "totale apertura ad avviare colloqui con tutte le forze democratiche".Le elezioni generali si celebreranno ufficialmente il 6 settembre, grazie a un accordo raggiunto in parlamento tra tutte le forze politiche, compreso il Movimento al Socialismo (Mas) dell'ex presidente Morales. Il provvedimento era passato nonostante le obiezioni di Anez, che aveva chiesto l'apertura delle urne in un periodo in cui la salute degli elettori non potesse essere messa a rischio dall'incedere dell'epidemia. La stessa presidente ha di fatto chiesto ai candidati di assumersi la responsabilità di averla "forzata" a convocare elezioni nel contesto della pandemia del coronavirus. "Chiedo a Evo Morales, Luis Arce Catacora e Carlos Mesa di assumersi coraggiosamente le proprie responsabilità per avere richiesto con tanta insistenza che si tenessero le elezioni nel mezzo di una pandemia. So che in questo momento le famiglie non pensano alle elezioni, alla politica o alla campagna elettorale, le famiglie, oltre ad essere preoccupate per la salute, sono preoccupate per la mancanza di reddito dovuta alla mancanza di lavoro e occupazione", ha detto Anez.L'appuntamento elettorale servirà ad eleggere presidente, vicepresidente e parlamento e a sanare la crisi istituzionale aperta con l'annullamento del risultato degli scrutini del 20 ottobre scorso, e con le dimissioni forzate del presidente Morales, arrivate il 10 novembre su pressione delle forze armate. Il Mas, il partito finora dato per favorito, schiera il binomio composto dall'ex ministro delle Finanze Luis Arce e dall'ex ministro degli Esteri David Choquenhuanca. La scorso 20 febbraio il Tse ha escluso le candidature dell'ex presidente Morales e dell'ex ministro degli Esteri Diego Pary. I due esponenti del Mas, però, sono candidati per un seggio al Senato rispettivamente per le province di Cochabamba e Potosì.In un'intervista concessa alla testata "El Deber" il presidente del Tribunale supremo elettorale (Tse) della Bolivia, Salvador Romero, ha riferito dell'intenzione di voler coinvolgere tre missioni di osservatori internazionali sul voto. Oltre a quella dell'Osa, l'invito è stato recapitato all'Unione europea e alla Associazione degli organismi elettorali dell'America, riuniti nella Unore. Romero ha anche riportato la disponibilità di altri enti quali il centro Carter, più volte protagonista di interventi analoghi nella regione, e di organismi con un minor impatto di personale. Il presidente del Tse ha comunque ricordato che il processo di accreditamento dovrà seguire ulteriori tappe prima di essere definito. (Res)