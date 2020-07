Cultura: Sollazzo e Mascaretti (Misto), maggioranza Consiglio comunale Milano prende in giro lavoratori spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza Pd al Consiglio comunale di Milano, secondo consiglieri del gruppo Misto Simone Sollazzo e Andrea Mascaretti, ha “preso in giro i lavoratori dello spettacolo”, incontrati oggi in commissione congiunta Lavoro e Cultura, al termine della quale Sollazzo ha distribuito il testo del suo odg che chiedeva di destinare alla categoria 5 milioni di euro del fondo di mutuo soccorso, bocciato nella seduta di lunedì dalla maggioranza dell’Aula. "Facile promettere e buttare la palla in avanti addossando responsabilità o dando l'ultima parola al ministro dei Beni Culturali, ma è bene ricordare che le occasioni per compiere un passo concreto di avvicinamento alle categorie ci siano già state”, osservano Sollazzo e Mascaretti in una una nota. “Questa - proseguono - è la nota che stona e che smentisce una seduta di commissione che si ferma solo sul piano dell'ascolto e delle chiacchiere quando i fatti concreti si potevano già fare di concerto con le proposte dell'opposizione e senza farne una solita passerella elettorale e un metterci volutamente il cappello democratico”. “Chiediamo meno chiacchiere e più pragmatismo ma soprattutto troviamo intollerabile prendere in giro i lavoratori dello spettacolo in difficoltà così, come hanno fatto oggi i consiglieri del Pd che quattro giorni fa hanno bocciato i fondi a loro destinati”, concludono i due consiglieri del gruppo Misto. (com)