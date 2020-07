Sanità: Zingaretti, differenze su deospedalizzazione si vedono in maniera drammatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ragionare sulla deospedalizzazione non come rinuncia all'ospedale, ma come possibilità di accompagnare intorno all'ospedale altri luoghi ugualmente importanti in difesa del diritto alla salute. Questo non è stato fatto ovunque e si vede in maniera drammatica". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, intervenendo a Milano al convegno organizzato dal Partito democratico sul tema "Lombardia: un'altra sanità per vivere sicuri". (Rem)