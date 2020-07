Decreto Rilancio: Porchietto (FI), da governo piccolo passo verso settore automotive, ma non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata e responsabile del dipartimento Attività produttive di Forza Italia, Claudia Porchietto, in una nota afferma: "Un primo, seppur piccolo passo per l’automotive è stato fatto, ma non è ancora abbastanza. I rappresentanti di Forza Italia, membri della commissione Bilancio, hanno supportato l’emendamento a mia prima firma che è stato riformulato. Adesso, a differenza di quanto avevamo previsto, con questa riformulazione si coprirà solo per un breve periodo la necessaria capienza d’azione finanziaria. Sono briciole e niente di più. C’è voluto un mese per trovare una soluzione che potesse andar bene, ma la verità è che la maggioranza fugge da ogni decisione seria rinviando tutto a settembre, quando probabilmente sarà votato il nuovo scostamento di bilancio con il quale Palazzo Chigi intende finanziare eventuali interventi, che a quel punto saranno minimi e tardivi". (segue) (Com)