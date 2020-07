Decreto Rilancio: Porchietto (FI), da governo piccolo passo verso settore automotive, ma non basta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poco importa a loro - aggiunge - se sistema di produzione, la filiera, i concessionari vivranno mesi di disperazione, senza certezze e senza prospettive. Gli altri grandi Paesi europei - Germania e Francia in testa - hanno già fatto un Piano nazionale per il settore; in Italia, invece, solo immobilismo e interventi minimi validi solo per tamponare l’emergenza. Forza Italia è pronta a condividere con la maggioranza il proprio Piano strategico auto, non siamo interessati a bandierine, vogliamo solo il bene del Paese e dei cittadini. Ma per tenere in piedi la prima filiera manifatturiera italiana e un asset fondamentale per l’Italia bisogna agire in fretta sennò non facciamo altro che coprire il buco di una falla nella diga. Ma attenzione perché la diga potrebbe crollare a momenti". (Com)