Arabia Saudita: Riad intercetta quattro droni lanciati dai ribelli yemeniti Houthi

- La coalizione araba guidata dall’Arabia Saudita ha intercettato quattro droni carichi di esplosivo lanciati dai ribelli sciiti Houthi dal nord dello Yemen. Secondo quanto dichiarato dal portavoce della coalizione, colonnello Turki al Malki, tre dei droni sono stati intercettati e distrutti su un territorio controllato dagli Houthi nello Yemen. "Stiamo implementando procedure che proteggeranno i nostri civili in conformità con il diritto internazionale", ha dichiarato Al Malki secondo quanto riporta l’agenzia di stampa saudita “Spa”. L'Arabia Saudita è stata oggetto di ripetuti attacchi da parte dei ribelli filo-iraniani Houthi nelle ultime settimane, con i miliziani sciiti che hanno utilizzato missili balistici e droni per colpire le città e le città più popolose del regno. "La coalizione è in grado di affrontare immediatamente e contrastare le minacce degli Houthi appoggiati dall'Iran nello Yemen, monitorando attentamente le loro attività", ha aggiunto Al Malki. L'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) ha condannato gli attacchi condotti dai ribelli sciiti contro l'Arabia Saudita. Lo scorso primo luglio la coalizione guidata dall’Arabia Saudita ha lanciato una nuova operazione militare contro i ribelli nello Yemen in risposta agli attacchi contro il regno saudita. Al Malki ha aggiunto che la coalizione ha intercettato e distrutto otto droni e quattro missili che sono stati lanciati nel paese di recente, tra questi anche un missile iraniano che diretto contro la capitale saudita Riad. "L'Iran è noto per il contrabbando di armi ai ribelli. Ha diffuso la distruzione e ha minacciato la sicurezza della regione e ha intenzionalmente preso di mira i civili", ha sottolineato Al Malki.(Res)