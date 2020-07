© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, ospite di “Zapping”, su Rai Radio1, in merito alle sue vicende giudiziarie ha affermato: "la lotta condotta contro di me si è estrinsecata nel corso degli anni in 96 processi e 105 avvocati. E’ stata una vera e propria lotta armata contro di me e contro l’Italia liberale". (Rin)