Roma: Eur Spa chiude 2019 con lieve utile, si dimette l'ad Pazzali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea degli azionisti di Eur spa (90 per cento del ministero dell'Economia e delle Finanze e 10 per cento Roma Capitale), riunita oggi nella sede di via Ciro il Grande ha deliberato all’unanimità l’approvazione del bilancio d’esercizio della capogruppo Eur SpA al 31 dicembre 2019, che chiude con l’utile di 2.969 migliaia di euro, in crescita del 21 per cento rispetto al precedente esercizio. Alla stessa data ha preso visione del bilancio consolidato, che pure ha chiuso con segno positivo, riportando un utile di pertinenza del gruppo pari a 3.055 migliaia di euro. Nella medesima seduta, Enrico Pazzali ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione della società. Gli azionisti, ministero dell’Economia e delle Finanze e Roma Capitale, hanno ringraziato l’amministratore uscente per il contributo dato, il supporto, l’affidabilità dimostrata, sottolineandone il grande impegno profuso e la professionalità. Hanno quindi formulato i migliori auguri per i futuri impegni professionali. A valle della riunione assembleare, l’assemblea degli azionisti per la nomina del nuovo amministratore è stata aggiornata al 20 luglio. Nel ringraziare Enrico Pazzali per la professionalità, il grande impegno profuso nello svolgimento del suo incarico e gli importanti risultati ottenuti, che hanno permesso nei 5 anni in cui ha guidato il gruppo Eur di portare a termine l’operazione di riassetto della società – anche il presidente del cda Alberto Sasso e i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale – hanno espresso all’amministratore delegato uscente i migliori auspici per un futuro pieno di successi.(Com)