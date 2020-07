Governo: Berlusconi, centrodestra pronto a ragionare con esecutivo credibile in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, ospite di "Zapping" su Rai Radio1, ha chiarito sulla possibile disponibilità di FI a entrare in maggioranza: "Sono i titoli dei giornali che hanno fornito equivoci - ha sottolineato -. Sono convinto, come Salvini e i nostri alleati, che la via maestra siano le elezioni. Come subordinata, perché possa interessarci, ci vorrebbe un governo in sintonia con la maggioranza degli italiani, credibile in Italia e nel mondo, capace di uno shock fiscale per rimettere in moto l'economia, di fare una pace fiscale con gli italiani e di superare la burocrazia. E' possibile - ha chiesto Berlusconi - un governo di questo tipo in questo Parlamento? Io non credo, ma se fosse possibile sarebbe utile che il centrodestra unito possa ragionare sul da farsi". (Rin)