- "Non possiamo essere sempre solo dei consumatori e non produttori di qualità della scienza, perché dobbiamo ridurci ad aspettare sempre che qualcuno trovi la soluzione per noi?". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, intervenendo al convegno organizzato a Milano dal Partito democratico sul tema "Lombardia: un'altra sanità per vivere sicuri". (Rem)