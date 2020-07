Coronavirus: lieve aumento dei nuovi casi ma con più tamponi effettuati, in calo i decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 223 oggi i nuovi contagiati da coronavirus, in lieve aumento rispetto a ieri quando erano stati 201, ma con circa 24 mila tamponi in più nelle 24 ore. Dei nuovi casi, 115, ovvero circa il 51 per cento, sono stati registrati in Lombardia. Il numero totale sale così a 241.184 mentre gli attualmente positivi scendono a 14.884. Sono i dati sull'emergenza epidemiologica da Covid-19 relativi alle ultime 24 ore diffusi dal ministero della Salute. Prosegue il calo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 79, con un decremento di tre unità rispetto a ieri. Analogo trend anche per il numero dei pazienti ricoverati, sette in meno di ieri per un totale di 956. Sono invece 15 i decessi nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 30, che portano il totale a 34.833. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono 77.906, in in aumento rispetto a ieri quando erano stati 53.243. Va detto che questo netto incremento è dovuto al dato del Piemonte dove in 24 ore sono stati effettuati oltre 29 mila tamponi. Sono poi 384 in più di ieri i dimessi/guariti, che nel complesso sono 191.467. (Rin)