Sanità: Sala, centro sinistra presenti proposta entro luglio, basta dire cosa non è stato fatto

- Non andare oltre luglio per una proposta da parte del centro sinistra sul tema della sanità. È il limite che ha posto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo al convegno organizzato dal Partito democratico sul tema "Lombardia: un'altra sanità per vivere sicuri". "Dopo tutto quello che è successo – ha detto il sindaco – non possiamo fare tavoli di lavoro e ascolto, io spero sia l'ultimo incontro in cui ci si racconta cosa non è stato fatto, se siamo in grado di proporre la nostra via bene, altrimenti è un problema nostro, è colpa nostra". "I tempi sono quelli che sono e non sappiamo cosa si farà in questi mesi, ma il mio invito è quello di utilizzare luglio e non di più per una proposta del centro sinistra", ha concluso il sindaco. (Rem)