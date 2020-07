Commercio: Bordoni (Lega), ordinanza fasce orarie si basa su logiche superate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel commercio le politiche restrittive sono assolutamente controproducenti. Le fasce orarie diversificate per gli esercizi commerciali sono un freno alla ripartenza, il fatto che la sindaca Raggi abbia prorogato l'ordinanza fino al 31 luglio testimonia la volontà di portare avanti una politica emergenziale che non guarda in faccia le reali esigenze del territorio e del tessuto economico-produttivo". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni. "La Capitale - aggiunge - sta cercando di rialzarsi dopo un periodo durissimo. Abbiamo bisogno di amministratori capaci e non di una gestione dell'ordine pubblico da nostalgici del Covid o tifosi della seconda ondata. Nella Fase 3 non si è concretizzata un'effettiva ripresa, l'analisi di Giammaria presidente di Confesercenti Roma non lascia adito a dubbi: l'economia cittadina è ferma al palo. Lo smart working, soprattutto nella Capitale ministeriale a pieno regime impone, di contro, che la libera circolazione delle persone accompagni una propensione al consumo che rischia di essere svilita dalle fasce orarie. In Consiglio comunale abbiamo ribadito che liberalizzazione delle attività commerciali ora più che mai è necessaria, si revochi immediatamente un'ordinanza che si basa su logiche superate, serve un ritorno agli orari tradizionali del commercio". (Com)