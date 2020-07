Rifiuti: 231 scarichi illeciti accertati in un anno dalla Polizia locale di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da maggio 2019 a maggio 2020 sono stati 231 gli accertamenti per abbandono illecito di rifiuti effettuati dalla Polizia locale di Milano, di cui 77 nell'ultimo semestre (per circa 20mila euro di sanzioni): un lavoro importante reso possibile dalla collaborazione con l'area Ambiente del Comune di Milano e Amsa, che ha portato al posizionamento, nel maggio 2019, di 19 fototrappole (Tlc) puntate su aree particolarmente interessate dal fenomeno. "Questi risultati sono il frutto di un importante lavoro di squadra che vede l'amministrazione e Amsa impegnate, quotidianamente, nel combattere le situazioni di degrado in città e che coinvolge diversi uffici della Polizia locale, dalle Unità specialistiche, che attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere ci permettono di ricostruire e portare avanti le indagini, ai Comandi Decentrati, cui è affidato il fondamentale lavoro sul campo, nei quartieri, con interventi mirati e con quella sensibilità particolare di attenzione al territorio che li contraddistingue", commenta in una nota la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo. Per quel che riguarda l'ultimo semestre (novembre 2019-maggio2020) sono stati 51 gli accertamenti per abbandono di rifiuti con veicolo, da cui sono scaturite tre denunce (per deposito incontrollato di rifiuti commessi da imprese art. 256 D.lgs. 152/2006), due sequestri di veicoli disposti dall'autorità giudiziaria, un sequestro penale operato d'ufficio dalla Polizia locale e 23 sanzioni amministrative; in 25 casi le indagini sono ancora in corso. (segue) (com)