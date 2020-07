Rifiuti: 231 scarichi illeciti accertati in un anno dalla Polizia locale di Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le tipologie di rifiuti scaricati con questa modalità sono frigoriferi, divani, bancali in legno, cassette di frutta e verdura, mobili, caldaie a gas, lavatrici, pc, tavoli di legno e materiale edile di risulta. Sono stati invece 26 gli accertamenti riguardanti abbandono di rifiuti effettuati a piedi, che hanno portato a 21 sanzioni amministrative. In questo caso gli scarichi riguardano principalmente sacchi neri con rifiuti urbani, cartone e assi di legno, ma è capitato anche che venissero abbandonati arredi, lavatrici e scaldabagno. Di recente si è provveduto a riposizionare cinque fototrappole, spostandole da quei luoghi in cui l'attività si è sensibilmente ridotta o annullata. La ripresa dell'attività dei vigili di quartiere, inoltre, prevede anche un'attenzione particolare a fenomeni di abbandono, al pattugliamento di aree a rischio e alla raccolta di segnalazioni.