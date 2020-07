Emilia Romagna: assessore Mammi, vicini ad agricoltori danneggiati da maltempo ora cambiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono davvero costernato per i danni alle colture e ai raccolti che ancora una volta metteranno a dura prova le nostre imprese agricole. È un duro colpo e voglio esprimere la mia vicinanza agli agricoltori e alle comunità”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura dell'Emilia Romagna Alessio Mammi che ha commentato i danni dovuti al maltempo che si sono abbattuti nella bassa Reggiana e nel Ferrarese dove s'è registrata una tromba d'aria: "Questi fenomeni sempre più frequenti devono spingerci a continuare ad investire in innovazione e progetti capaci di rendere più resiliente la nostra agricoltura ai cambiamenti climatici, potenziando anche azioni che sono già in essere”. (segue) (Ren)