Emilia Romagna: assessore Mammi, vicini ad agricoltori danneggiati da maltempo ora cambiare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mammì ha aggiunto: “Il comparto agricolo anche nelle nostre zone temperate è sempre più soggetto a un clima instabile e che fa danni al territorio. La resilienza in campo agricolo è l’unico strumento che abbiamo a disposizione per far fronte a questi fenomeni emergenziali". Quindi l'esponente della giunta Bonaccini ha concluso: "È in questi frangenti che si capisce quanto l’agricoltura sia importante per i nostri territori e al contempo quanto ci sia la necessità di preservarla e proteggerla da questi fenomeni, investendo in tecnologie e meccanismi di difesa e migliorando per quanto possibile i meccanismi assicurativi, oltra a rivedere la legge 102 sugli indennizzi che va adeguatamente finanziata”. (Ren)