Decreto Rilancio: M5s, buone notizie prolungamento Cig e proroga scadenza domande reddito emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera annunciano: "Grazie a un emendamento al decreto legge Rilancio approvato nelle scorse ore in commissione Bilancio alla Camera, siamo riusciti ad allungare la Cassa integrazione di altre 4 settimane, consentendo alle imprese che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali di poter usufruire subito di questo strumento, anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020. Inoltre - continuano i parlamentari in una nota -, abbiamo prorogato i termini per fare domanda per il reddito di emergenza, ora spostati al 31 luglio. E ancora, prorogato, dal 15 luglio al 15 agosto, il termine entro il quale i datori di lavoro possono presentare le domanda di emersione dei rapporti di lavoro irregolari e i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto possono richiedere il rilascio di permesso di soggiorno temporaneo. Continuiamo a lavorare - concludono gli esponenti del M5s - per assicurare tutto il sostegno necessario a lavoratori, imprese e famiglie in difficoltà in questa delicata fase di ricostruzione". (Com)