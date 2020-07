Cina-Cambogia: presidente cinese Xi, paesi hanno costruito comunità dal futuro condiviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Cambogia hanno dimostrato di essere una comunità dal futuro condiviso a seguito degli sforzi congiunti nella lotta alla pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping in un messaggio inviato a Samdech Techo Hun Sen, presidente del Partito popolare cambogiano e primo ministro della Cambogia. "La Cina attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni con la Cambogia ed è disposta a collaborare con Hun Sen per migliorare gli scambi e la cooperazione tra le due parti in molte aree, oltre a promuovere la costruzione di una comunità dal futuro condiviso a beneficio di entrambi i popoli. Xi ha anche affermato che la Cina sostiene fermamente la Cambogia nel perseguire un percorso di sviluppo adeguato alle proprie condizioni nazionali e ritiene che, sotto la guida di Hun Sen, la Cambogia contribuirà positivamente alla promozione della stabilità e dello sviluppo regionali. Hun Sen, da parte sua, ha affermato che lo status della Cina sulla scena internazionale è in crescita e che il paese ha svolto un ruolo di primo piano nella risoluzione di importanti problemi globali. "L'anno scorso, la Cina ha organizzato con successo il secondo Forum Belt and Road per la cooperazione internazionale, che dimostra che la l'iniziativa della Nuova via della seta è supportata da sempre più paesi e istituzioni", ha detto Hun Sen. (Cip)