Turismo: Confcommercio incontra segretario Omt, Lombardia destinazione sana e sicura

- Il vicepresidente di Confturismo Lino Stoppani, in rappresentanza della Confcommercio lombarda, ha partecipato oggi all'incontro organizzato da Regione Lombardia con Zurab Pololikashvili, il segretario generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, assicurandogli che il terziario lombardo - dagli alberghi ai pubblici esercizi, dallo shopping ai servizi di trasporto - è pronto ad accogliere nuovamente i turisti in un contesto sicuro e all'avanguardia. "La Lombardia non può fare a meno del turismo e i turisti non possono fare a meno della nostra bellezza": è il messaggio portato da Lino Stoppani all'incontro con Pololikashvili. Nel corso dell'incontro - spiega una nota di Confcommercio - è stato sottolineato come la Lombardia torni a presentarsi sulla scena internazionale forte di oltre 100 milioni di euro investiti nel settore solo negli ultimi tre anni. "Expo ha fatto da formidabile moltiplicatore - sottolinea Stoppani - in un meccanismo virtuoso che ha permesso alla nostra offerta turistica di qualificarsi sempre di più pur mantenendo radici salde in quello stile tipicamente 'Made in Italy' che ci ha reso destinazione unica, e ambita, nel mondo". La riunione è stata l'occasione per sottolineare il forte impegno delle strutture turistiche lombarde sul fronte della sicurezza: in meno di due mesi sono stati investiti dalle imprese oltre 33 milioni di euro per l'incremento dei servizi di pulizia e per l'acquisto di strumenti di protezione e dispositivi di sanificazione. (segue) (com)