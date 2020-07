Turismo: Confcommercio incontra segretario Omt, Lombardia destinazione sana e sicura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ed è una stima prudenziale, destinata a crescere ancora ed arrotondata per difetto - ha sottolineato Stoppani - Si tratta di spese doverose per garantire la salute di tutti, dei turisti e degli stessi operatori. La nostra Regione ha moltissimo da offrire ed è una destinazione 'safe and healthy', sana e sicura". Sono stati quindi portati all'attenzione del segretario generale Pololikashvili il peso e l'importanza del settore turistico in Lombardia che, con 48 miliardi di euro generati, garantisce il 12 per cento del Pil regionale e impiega 430 mila lavoratori in oltre 63 mila imprese. "I settori del turismo, della ristorazione, del commercio hanno pagato un prezzo tra i più alti di questa crisi, e la priorità - ha sottolineato Stoppani - dev'essere una ripartenza rapida. Al di là dei numeri, l'incontro con il segretario generale Pololikashvil è servito a illustrare quanto la Lombardia possa offrire al turista, dalla bellezza incomparabile dei laghi e delle sue montagne, alle città d'arte, ai prodotti enogastronomici che hanno il profumo dell'Italia e dei sapori mediterranei. È questa la nostra forza, la bellezza è ancora tutta qui". (com)