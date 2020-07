Regno Unito: governo considera partecipazione a programma vaccino coronavirus dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sta considerando la possibilità di partecipare al programma dell'Unione europea per l'approvvigionamento di un potenziale vaccino per il coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico"Financial Times". Secondo fonti diplomatiche del governo britannico, Downing Street sta valutando se sia più conveniente associarsi all'Ue per ottenere accordi più favorevoli con le compagnie farmaceutiche internazionali una volta che il vaccino verrà prodotto, o se sia meglio agire individualmente. L'Unione europea, riporta il "Ft", intende spendere miliardi di euro per il suo piano di acquisto di un vaccino ed è in fase di comunicazione con la multinazionale farmaceutica statunitense Johnson & Johnson. Il Regno Unito ha invece già raggiunto un accordo con l'azienda biofarmaceutica AstraZeneca. "Abbiamo contattato il Regno Unito, invitando ad esprimere il proprio interesse se intende partecipare alla strategia comune dell'Unione", hanno detto fonti della Commissione europea al "Ft". Un portavoce del governo britannico ha confermato che "stiamo lavorando per determinare se e come partecipare alla strategia per il vaccino dell'Ue". Un'altra fonte ha rivelato che il governo sembra essere "aperto all'idea", e che una decisione potrebbe essere presa già la prossima settimana. (Rel)