Sanità: Sala, coinvolgere sindaci in politiche attive, ma decidere in fretta

- Coinvolgere i sindaci nelle decisioni sanitarie e presentare una proposta seria. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala intervenendo al convegno organizzato dal Partito democratico sul tema "Lombardia: un'altra sanità per vivere sicuri" in corso a Milano. Nel corso del suo intervento Sala ha indicato due punti, il primo dei quali è il ruolo dei sindaci: "A parte questa cosa bizzarra che sono responsabili della salute pubblica senza averne una leva, ma nei mesi critici di lockdown Fontana ci ha convocato e ci chiesto una mano quando era necessario scrivere lettere insieme al ministero; quando ci siamo messi a discutere e obiettare, quel tavolo è evaporato". "Una decisione importantissima da prendere – ha detto il sindaco – è se si vuole che i sindaci facciano parte di un team sanitario con cui confrontarsi. Poi i metodi si possono trovare, ma i sindaci devono essere parte politiche attive o no? Io non mi sento di continuare a giocare un ruolo così ambiguo e spurio. Questa è una decisione che va al di là del sistema lombardo, ma va presa". (Rem)