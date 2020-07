Hong Kong: Canada sospende accordo di estradizione con le autorità locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Canada ha sospeso l'accordo di estradizione in vigore con Hong Kong in risposta all'imposizione, da parte delle autorità centrali della Cina, di una Legge sulla sicurezza nazionale nell'ex colonia britannica che criminalizza ogni forma di dissenso. Lo ha fatto sapere il ministro degli Affari Esteri Francois-Philippe Champagne in una nota, esprimendo "seria preoccupazione" per l'approvazione della legge e per il suo testo. "Questo processo dimostra il mancato riguardo verso la Legge di base di Hong Kong e l'alto grado di autonomia promessa alla regione speciale nel quadro del principio 'un Paese, due sistemi'", ha osservato Champagne. Il capo della diplomazia di Ottawa ha anche annunciato che il governo canadese annullerà i trattamenti speciali riservati alle esportazioni verso Hong Kong, che d'ora in avanti saranno soggette alle stesse condizioni di quelle verso la Cina continentale. Inoltre, il premier canadese Justin Trudeau ha dichiarato alla stampa che d'ora in poi il governo vieterà l'esportazione di prodotti sensibili dal punto di vista militare verso Hong Kong. (Nys)