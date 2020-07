Sanità: Sala, coinvolgere sindaci in politiche attive, ma decidere in fretta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo punto introdotto dal sindaco di Milano è "la necessità della riforma della legge 23, che ha determinato questa perdita di capacità di presidi territoriali, e passare a una serie di proposte: vogliamo pensare al medico scolastico, ragionare sui dispensari? Le idee le abbiamo, ma smettiamola di dire che i presidi territoriali non hanno funzionato: cosa vogliamo fare? Io ci sono, ma scordiamoci di poter avviare dei tavoli e avere alcuni mesi per riflettere sulla nostra proposta. Abbiamo discusso e pensato e riflettuto su tutto, sul rimettere in piedi le case della salute dell'Emilia Romagna, abbiamo discusso a lungo su come si può aiutare i medici di base a tornare a essere presidi fondamentali". "A queste condizioni, ci sono, mi impegno, ma prendiamoci non più di luglio", ha concluso Sala. (Rem)