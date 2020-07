Regno Unito: Johnson invita cittadini a comportarsi responsabilmente per riapertura dei pub

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson ha invitato la nazione a comportarsi in modo responsabile a partire da domani, quando pub e ristoranti riapriranno. Durante la conferenza stampa di oggi, Johnson ha detto che l'intera nazione è pronta a "godere" dell'allentamento delle misure restrittive e che c'è bisogno di sostenere i proprietari e gli impiegati dei locali e delle attività che riapriranno in tutto il paese. "Sono i nostri ristoranti, cinema, musei, alberghi e pub locali. Tutte queste attività e i loro lavoratori stano facendo sforzi eroici per prepararsi a riaprire mantenendo i propri clienti in sicurezza", ha ricordato Johnson. Il premier ha aggiunto che il successo di queste attività, la sicurezza dei proprietari e dei lavoratori e in ultimo anche il benessere economico dell'intera nazione dipendono dal comportamento del pubblico, che deve dimostrarsi responsabile. "La quarantena ha funzionato perché tutti abbiamo collaborato. La riapertura funzionerà ugualmente solo se tutti lavoreremo insieme. Non siamo ancora fuori dal pericolo", ha aggiunto Johnson. Il premier ha evidenziato che se il tasso di trasmissione del coronavirus dovesse aumentare il governo non esiterà a reintrodurre restrizioni. "Chiunque scelga di non rispettare il distanziamento sociale non sta mettendo solo sé stesso a rischio, ma sta deludendo anche i locali e i lavoratori che hanno lavorato duro per prepararsi a questa nuova normalità", ha dichiarato il primo ministro. Johnson ha poi invitato i cittadini a non vedersi in gruppi più numerosi di sei persone, di mantenere le distanze, e di "godersi l'estate in modo sicuro".(Rel)