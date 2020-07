Droga: spacciavano shaboo dalla stanza di un b&b di Milano, coppia arrestata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’interno di una valigia di proprietà della coppia sono stati poi ritrovati materiale utile al confezionamento della droga e cannucce in plastica per il versamento dello shaboo, insieme a 700 euro in banconote di diverso taglio che la donna conservava nel proprio portafogli. La 30enne e il 24enne sono stati così arrestati per spaccio di droga, e l’addetto alla receptionist denunciato a piede libero per il reato di favoreggiamento personale. I controlli che gli agenti di Porta Genova hanno successivamente eseguito presso la struttura ricettiva, hanno portato anche denunciare in stato di libertà anche un cittadino cinese di 37anni, ospite del b&b, risultato irregolare sul territorio nazionale. Gli agenti hanno infine denunciato a piede libero il proprietario della struttura ricettiva, cittadino cinese di 33 anni, per aver omesso la prevista segnalazione alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza di due turisti tedeschi ospiti del b&b. (com)