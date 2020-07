Decreto Rilancio: M5s, platea superbonus più ampia grazie a lavoro in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande soddisfazione per l'approvazione in commissione Bilancio alla Camera degli emendamenti migliorativi proposti dal Movimento 5 Stelle sul superbonus: da mesi stiamo lavorando per questa misura senza precedenti, per migliorarla e renderla più efficace, e grazie al lavoro fatto durante l'iter parlamentare siamo riusciti ad ampliare la platea. Così in una nota i senatori della formazione in commissione Industria, Commercio e Turismo: Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Elena Botto, Marco Croatti, Emanuele Dessì, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro. “La detrazione fiscale al 110 per cento infatti è stata estesa anche alle seconde case, con un massimo di due abitazioni per cittadino, agli istituti autonomi case popolari ed enti affini, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, e alle associazioni e società sportive dilettantistiche: insomma, si è cercato di tenere le maglie dell'intervento più ampie possibile”, scrivono i senatori, aggiungendo che un'altra novità è la possibilità di optare per la cessione del credito d'imposta a ogni stato di avanzamento dei lavori, al fine di consentire alle imprese di avere sempre la liquidità necessaria. “Sempre in fase di iter parlamentare è stata predisposta una deroga al divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro”, hanno detto, sottolineando che il numero delle cessioni, infine, è illimitato. “Un ulteriore passo verso le aziende che saranno chiamate a realizzare i lavori: ricordiamo poi che con le nuove disposizioni, chi utilizza il superbonus può ottenere i benefici in bolletta delle comunità energetiche, le quali non saranno considerate più attività commerciali, usufruendo pertanto di tutte le agevolazioni della attività non commerciali, con tutti i benefici che ciò comporta”, scrivono i senatori. (Com)