Trasporto aereo: Argentina, Aerolineas Argentinas paga solo la metà degli stipendi di giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera dell'Argentina, Aerolineas Argentinas, ha annunciato oggi che pagherà solo la metà degli stipendi relativi al mese di giugno ai circa 12 mila impiegati. Secondo quanto afferma l'azienda, segnala il quotidiano "Ambito", si tratta di una situazione provvisoria in attesa di ricevere le partite necessarie dallo Stato per pagare il resto dello stipendio. La decisione è stata giustificata dal presidente della compagnia, Pablo Ceriani, con il fatto che si tratta di una misura "adottata dopo aver pagato la totalità degli stipendi di marzo, aprile e maggio in un contesto che ha visto un calo del 97 per cento delle entrate a causa della pandemia globale del coronavirus". I sindacati, che solo tre settimane fa avevano accettato un accordo sulla sospensione provvisoria di un terzo del personale, hanno manifestato il loro disaccordo e hanno denunciato che "si tratta di un grave inadempimento" e una "chiara violazione degli obblighi lavorali". "Si tratta di una decisione unilaterale e faremo la denuncia corrispondente al ministero del Lavoro", ha fatto sapere inoltre il sindacato argentino dei Piloti (Apla) attraverso un comunicato. (segue) (Abu)