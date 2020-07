Trasporto aereo: Argentina, Aerolineas Argentinas paga solo la metà degli stipendi di giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per cercare di contrastare la crisi finanziaria dovuta alla sospensione delle operazioni commerciali l'azienda aveva già deciso lo scorso 5 maggio la fusione tra Aerolineas Argentinas e la sua succursale Austral, dedicata esclusivamente ai voli di cabotaggio. Obiettivo della fusione, secondo un comunicato del governo, quello di "ottimizzare" le risorse in un momento di crisi e ottenere un risparmio stimato attorno ai 200 milioni di dollari annuali. La notizia era stata confermata anche su twitter sia dal presidente Pablo Ceriani che dal ministro dei Trasporti, Mario Meoni. "Tutto sembra indicare che ci aspettano mesi critici, mesi senza entrate né operazioni regolari", ha scritto Ceriani in un messaggio diretto al personale. "Lo sforzo che affronta lo Stato è al limite dell'impossibile e l'obiettivo di crescita e sviluppo che il governo si è proposto può basarsi esclusivamente su uno schema di lavoro efficiente e sostenibile" proseguiva la missiva. (segue) (Abu)