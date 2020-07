Trasporto aereo: Argentina, Aerolineas Argentinas paga solo la metà degli stipendi di giugno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo una direttiva dell'Amministrazione nazionale dell'aviazione civile (Anac), i voli commerciali internazionali sono invece attualmente sospesi fino a settembre, ed è in vigore un divieto di emettere biglietti di viaggio prima di quella data per destinazioni su estero. La direttiva chiarisce la scelta della data in questione definendola come "ragionevole" in relazione all'evoluzione della pandemia nel paese, anche se condiziona poi la sua effettiva applicazione alla "sospensione delle misure restrittive relative al trasporto aereo commerciale nel quadro dell'emergenza dettata dal nuovo coronavirus". In Argentina, dove il 7 marzo è stata registrata la prima morte per la Covid-19 in America latina, i casi confermati sono a 25.987, con 735 decessi. Il governo ha alleggerito la quarantena in atto nelle province con meno contagi, ma rimarrà "congelato" ancora fino al 28 giugno il resto del paese tra cui la capitale Buenos Aires e il suo hinterland. (Abu)