I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Congo-Brazzaville: oppositore Mokoko ricoverato a Brazzaville - Il generale e oppositore della Repubblica del Congo Jean-Marie Mokoko, condannato nel 2018 a 20 anni di carcere con l'accusa di rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale, è stato ricoverato in ospedale a Brazzaville. Lo hanno riferito ai media locali i suoi legali, che si sono detti preoccupati per lo stato di salute del generale e su questa base ne chiedono urgentemente il rilascio. "Il generale Mokoko è stato portato all'ospedale militare di Brazzaville. È molto stanco, non ha appetito e non mangia. Sono stati prelevati campioni di sangue e stiamo aspettando i risultati", ha dichiarato il suo avvocato Yvon Eric Ibouanga, mentre il legale Norbert Tricaud sottolinea che "il suo stato di salute è gravemente peggiorato". Sulla stessa linea anche l'ong Amnesty International, secondo la quale "le autorità congolesi devono, con urgenza, rilasciare il generale Jean-Marie Michel Mokoko, la cui salute è in pericolo, mentre sono stati segnalati casi di contaminazione con Covid-19 nella prigione di Brazzaville dove si trova arbitrariamente detenuto da quattro anni", come si legge in una nota. Candidato alle elezioni presidenziali del 2016 contro il presidente Denis Sassou Nguesso, Mokoko è stato in precedenza capo del suo staff presidenziale. Nel 2018 è stato come detto condannato per "aver messo in pericolo la sicurezza dello stato", oltre che perseguito per possesso di armi e disturbo dell'ordine pubblico. (segue) (Res)