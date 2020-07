I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: autorità dispongono sequestro dell'emittente Oromo Media Network - Le autorità dell'Etiopia hanno disposto il sequestro dell'ufficio principale del gruppo televisivo "Oromo Media Network" (Omn), di proprietà dell'attivista dell'opposizione Jawar Mohammed arrestato nei giorni scorsi, accusandolo di aver alimentato le tensioni etniche e religiose nel paese. Lo riferisce la stampa etiope, aggiungendo che sono inoltre state aperte indagini sulle emittenti Asrat, che trasmette in amarico, e Dimtsi Weyane, che ha una programmazione soprattutto in lingua tigrina. Le tre emittenti sono collegate a tre dei principali gruppi etnici del paese: gli oromo, gli amhara ed i tigrini. La mossa cade nel quadro delle violenze scoppiate nei giorni scorsi in seguito all'uccisione del cantante ed attivista Hachalu Hundessa, ucciso lunedì sorso ad Addis Abeba a colpi di arma da fuoco. La sua morte ha scatenato proteste di massa che hanno finora provocato la morte di oltre 80 persone. (segue) (Res)