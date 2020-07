I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ruanda: genocidio, Corte d’appello di Parigi dispone archiviazione su abbattimento aereo ex presidente Habyarimana - La Corte d'appello di Parigi ha disposto l’archiviazione del caso sull'attacco all'aereo dell’allora presidente ruandese Juvenal Habyarimana, l'episodio scatenante del genocidio del 1994 in Ruanda. Dopo sei mesi di deliberazioni, i magistrati della camera investigativa della Corte d'appello di Parigi hanno così confermato la decisione presa dai giudici anti-terrorismo che il 21 dicembre 2018 avevano deciso di far cadere le accuse contro nove membri o ex membri dell’entourage dell'attuale presidente ruandese, Paul Kagame. È quanto riferisce la stampa francese, secondo cui gli avvocati della famiglia Habyarimana e quelli dell'equipaggio francese dell'aeromobile a bordo del quale viaggiava l’ex capo dello Stato hanno annunciato ricorso alla Corte di Cassazione. L’accusa chiedeva la riapertura delle indagini in modo che la giustizia francese potesse ottenere una relazione segreta del 2003 dal Tribunale internazionale per il Ruanda (Ictr), che attribuiva la responsabilità dell’attacco al clan di Kagame. Il 6 aprile 1994 l'aereo che trasportava Habyarimana, di etnia hutu, e l’allora presidente burundese Cyprien Ntaryamira fu abbattuto da uno o più missili durante la fase di atterraggio verso Kigali. L’episodio è considerato il fattore scatenante del genocidio che causò la morte di oltre 800 mila persone, la maggior parte delle quali appartenenti alla minoranza tutsi. (segue) (Res)