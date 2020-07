I fatti del giorno – Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Cultura: Del Corno, creare a Milano tavolo su responsabilità occupazionale settore spettacolo - Dopo la partecipazione del sindaco di Milano Giuseppe Sala all'assemblea del Coordinamento Spettacolo Lombardia, i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici del settore, duramente colpiti dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria, hanno incontrato la commissione consiliare congiunta Lavoro e Cultura, a cui hanno sottoposto dodici richieste, nate dalla proposta del primo cittadino di rendere il capoluogo lombardo un'area test per il rilancio dello spettacolo dal vivo. Innanzitutto il Coordinamento Spettacolo Lombardia chiede all'amministrazione comunale impegni specifici per l'occupazione, a partire dal "riconoscimento degli eventi dell'industria creativa e delle attività culturali come esclusivamente 'spettacolo dal vivo' con relative norme e tutele contrattuali"; la garanzia del "rispetto delle norme della sicurezza sul lavoro", con la creazione - primo in Italia - di un "comitato paritetico territoriale specifico per lo spettacolo"; di "intercedere negli appalti pubblici e patrocinati o compartecipati al fine di promuovere l'assunzione diretta dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte". Il Coordinamento avanza poi al Comune richieste per il rilancio degli spettacoli dal vivo, con "sistemi concertati di agevolazioni che consentano l'aumento della presenza dello spettacolo dal vivo nella città di Milano tramite la moltiplicazione dei palcoscenici, e la circuitazione degli artisti indipendenti e delle compagnie" e l'avvio di un confronto per "riuscire a concordare e semplificare l'utilizzo degli spazi", per cui i lavoratori chiedono all'amministrazione di procedere a un censimento, alla luce anche del fatto che molti presidi culturali della città dopo il lockdown hanno annunciato la chiusura. (Rem)