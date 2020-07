Governo: Meloni, esecutivo Conte incompatibile con futuro di lavoro e crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Penso che la sfida sia quella di nuove elezioni e avere per il centrodestra, in caso di vittoria, una maggioranza importante per poter fare le cose coraggiose di cui c'è bisogno. Lo ha dichiarato la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante un’intervista con il Tg2. Sulla manifestazione del centrodestra in programma per domani a Piazza del Popolo, nel corso della quale Fratelli d’Italia raccoglierà firme per chiedere elezioni subito, la leader della formazione ha detto “di nuovo in piazza per l’Italia e un futuro di lavoro e di crescita contro il governo Conte, perché le due cose non sono compatibili”. Credere che l’Italia possa risollevarsi con un esecutivo che passa le sue giornate a dilapidare miliardi in consulenze, posti di lavoro facili e bonus inutili, ha aggiunto, è purtroppo impossibile. “Noi siamo perché il governo vada a casa”, ha concluso. (Com)