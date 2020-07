© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: Di Maio, su piano per la ripresa il tema fondamentale è il tempo - Sulla proposta della Commissione Ue rispetto al piano di ripresa è fondamentale non solo affrontare il tema dei prestiti, della quantità di risorse, ma è altrettanto fondamentale discutere dei tempi. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa con l’omologo austriaco, Alexander Schallenberg, oggi alla Farnesina. “Il tempo è fondamentale per l’utilità di questi fondi. Ne avremo bisogno come mercato unico europeo, e ne avremo bisogno il prima possibile”, ha detto Di Maio, esprimendo ottimismo. “L’obiettivo dell’Italia è un piano ambizioso che guardi alle nuove generazioni europee e che riesca a costruire il futuro dell’Ue", ha detto il ministro. Per Di Maio, "sarà importante il prossimo Consiglio Ue: i leader potranno lavorare e incontrarsi di persona. Potremo affrontare dal vivo un negoziato che entra nel vivo e che deve arrivare a conclusione prima possibile, perché in base a questo negoziato potremo presentare i piani nazionali e affrontare le grandi riforme e investimenti dei singoli Stati membri”. Per questo, ha aggiunto il titolare della Farnesina, "tutti i paesi europei, non solo per struttura, ma per dinamiche del continente sono interconnessi e quindi quando parliamo di Recovery plan, parliamo del futuro del mercato unico europeo e del futuro dell’economia e dell’imprese europee. Non stiamo parlando di un singolo Stato”. (segue) (Res)